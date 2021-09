De Luca, piazza Liberta’ opera come se ne fanno ogni 500 anni in Italia (Di venerdì 24 settembre 2021) “Abbiamo inaugurato grande opera a Salerno a cui sono legato con tutta l’anima perche’ vi sono quindici anni di lavoro, progettazione e tenacia amministrativa. piazza della Liberta’. E’ pezzo essenziale di ridisegno della citta’, sognato e immaginato e voluto con estrema determinazione per dare futuro a citta’ media e puo’ legare grandi opere architettura una crescita straordinaria turistica e commerciale. E’ una di quelle opere che in Italia si fanno ogni 500 anni. opera maestosa, visitatela di giorno o di notte. progettata da Riccardo Bofill. La piu’ grande piazza d’Europa sul mare. Ne abbiamo approfittato per realizzare un parcheggio pubblico di 800 posti auto, per risolvere il problema del parcheggio nella parte ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 24 settembre 2021) “Abbiamo inaugurato grandea Salerno a cui sono legato con tutta l’anima perche’ vi sono quindicidi lavoro, progettazione e tenacia amministrativa.della. E’ pezzo essenziale di ridisegno della citta’, sognato e immaginato e voluto con estrema determinazione per dare futuro a citta’ media e puo’ legare grandi opere architettura una crescita straordinaria turistica e commerciale. E’ una di quelle opere che insi500maestosa, visitatela di giorno o di notte. progettata da Riccardo Bofill. La piu’ granded’Europa sul mare. Ne abbiamo approfittato per realizzare un parcheggio pubblico di 800 posti auto, per risolvere il problema del parcheggio nella parte ...

Advertising

LCronache : De Luca, piazza Liberta' opera come se ne fanno ogni 500 anni in Italia | Cronache Salerno - Luca_zone : RT @AlbiIndecente: Pazzesco Carlo Conti che piazza Stefania Orlando a pochi minuti dall'inizio del #GFVIP per rubare i telespettatori. Marc… - salernonotizie : De Luca chiude la sua diretta con un invito: “Andate a visitare Piazza della Libertà” - Blumeweb : RT @Filomena_Gallo: Con @marcocappato , Mina Welby, l'Associazione Luca Coscioni e con le tantissime persone che hanno capito l'importanza… - ebonfo : RT @Filomena_Gallo: Con @marcocappato , Mina Welby, l'Associazione Luca Coscioni e con le tantissime persone che hanno capito l'importanza… -