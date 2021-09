De Casoncello 2021 e i “rafioli di Sant’Alessandro” | sapevate che la pasta ripiena è nata a Bergamo?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Casoncello 2021

L'Eco di Bergamo

... giardini e casoncelli animano la città durante la manifestazione Oltre alla Green Square, nel ... Per esempio, un tuffo nella gastronomia locale con ' De' (dal 24 al 26 settembre) per ...... dove fino a domenica prosegue il festival del"Made in Bg" accompagnato ogni sera da un ... gli organizzatori avevano dato appuntamento ai buoni palati per il. Ma l'amministrazione ...Il 24, 25 e 26 settembre torna la manifestazione De Casoncello, quest’anno giunta alla sesta edizione, per celebrare l’orgoglio bergamasco della pasta ripiena. Oltre al piatto più tipico del territori ...Il ristorante di Franco Moretti nella frazione di Oneta: dai casoncelli fatti in casa (sempre) ai gnocchetti conditi con crema allo Strachitunt ...