DAZN rischia la revoca dei diritti? Ecco la situazione (Di venerdì 24 settembre 2021) I tifosi di tutta Italia sono su tutte le furie per i reiterati problemi di DAZN. Lo streaming non garantisce la giusta qualità ma potrebbe davvero perdere i diritti? DAZN (AdobeStock)La lunda di miele tra il campionato italiano e DAZN stenta a decollare. Il servizio di streaming, anche nella giornata di ieri, ha avuto molti problemi nella diffusione delle partite Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. I tifosi, soprattutto sui social, hanno dimostrato la loro rabbia e delusione portando alle scuse pubbliche della società. Non è la prima volta che accade, anche ad inizio campionato l’applicazione non si è mostrata sicura. Moltissimi hanno avuto immagini bloccate per intere porzioni di match portando enorme diffidenza. Già al tramonto dello scorso campionato ci fu un caso simile che porto, addirittura, ad ... Leggi su chenews (Di venerdì 24 settembre 2021) I tifosi di tutta Italia sono su tutte le furie per i reiterati problemi di. Lo streaming non garantisce la giusta qualità ma potrebbe davvero perdere i(AdobeStock)La lunda di miele tra il campionato italiano estenta a decollare. Il servizio di streaming, anche nella giornata di ieri, ha avuto molti problemi nella diffusione delle partite Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. I tifosi, soprattutto sui social, hanno dimostrato la loro rabbia e delusione portando alle scuse pubbliche della società. Non è la prima volta che accade, anche ad inizio campionato l’applicazione non si è mostrata sicura. Moltissimi hanno avuto immagini bloccate per intere porzioni di match portando enorme diffidenza. Già al tramonto dello scorso campionato ci fu un caso simile che porto, addirittura, ad ...

Advertising

officialmaz : Da 'Il calcio è di tutti' a 'Il calcio non è di nessuno' il passo rischia di essere molto breve. #DAZN - RafAuriemma : Dispiace dirlo ma con la connessione che si blocca di continuo non c’è più gusto a vedere le gare di campionato. La… - sscalcionapoli1 : Disservizi DAZN, Auriemma: “La Serie A si faccia parte attiva, si rischia la diserzione di massa”… - FranzaleVitale : RT @RafAuriemma: Dispiace dirlo ma con la connessione che si blocca di continuo non c’è più gusto a vedere le gare di campionato. La @Serie… - tuttonapoli : Disservizi DAZN, Auriemma: “La Serie A si faccia parte attiva, si rischia la diserzione di massa” -