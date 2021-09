Dazn, pronta la class action contro i disservizi (Di venerdì 24 settembre 2021) Ancora problemi per gli abbonati Dazn alle prese con la visione dei match di Serie A Sampdoria-Napoli e Lazio-Torino. Molti utenti stanno segnalando al Codacons l’impossibilità di assistere alle partite sulla piattaforma streaming a causa di problemi tecnici. “Ancora una volta i tifosi non riescono a seguire le partite in tv a causa di anomalie della piattaforma, e pur avendo pagato un regolare abbonamento a Dazn non ricevono il servizio promesso – spiega il presidente Carlo Rienzi – Nonostante le rassicurazioni e gli interventi di istituzioni e politici, la situazione rimane critica e gli abbonati continuano a subire disservizi”. “Per tale motivo diffidiamo formalmente la società a indennizzare in modo automatico tutti gli utenti coinvolti nei disservizi odierni. In caso contrario ci faremo promotori di una ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 24 settembre 2021) Ancora problemi per gli abbonatialle prese con la visione dei match di Serie A Sampdoria-Napoli e Lazio-Torino. Molti utenti stanno segnalando al Codacons l’impossibilità di assistere alle partite sulla piattaforma streaming a causa di problemi tecnici. “Ancora una volta i tifosi non riescono a seguire le partite in tv a causa di anomalie della piattaforma, e pur avendo pagato un regolare abbonamento anon ricevono il servizio promesso – spiega il presidente Carlo Rienzi – Nonostante le rassicurazioni e gli interventi di istituzioni e politici, la situazione rimane critica e gli abbonati continuano a subire”. “Per tale motivo diffidiamo formalmente la società a indennizzare in modo automatico tutti gli utenti coinvolti neiodierni. In caso contrario ci faremo promotori di una ...

