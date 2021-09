Dazn di nuovo in tilt: 90 minuti di partita, 35 di blackout (Di venerdì 24 settembre 2021) Dazn ancora in tilt. Saltano 35 minuti di Napoli e Toro. «Rimborseremo» Corriere della sera, pagina 59, di Andrea Sereni. Uno schermo nero e una frase in bianco, scritta in cinque lingue: «AI momento c’è un problema nell’aprire Dazn. Prova a riaprire l’applicazione o il browser più tardi». Questa è l’immagine che hanno trovato su computer e televisioni gli abbonati di Dazn, che ieri provavano a collegarsi per vedere Sampdoria- Napoli e Torino-Lazio. Problemi tecnici, non i primi per la piattaforma streaming che si è assicurata i diritti tv di tutta la serie A, riscontrati su app, smart tv, web, tablet e (in minima parte) smartphone. Il blackout è durato 30-35 minuti (con annesse polemiche sui social), quasi tutto il primo tempo. Poi le immagini hanno iniziato a ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 24 settembre 2021)ancora in. Saltano 35di Napoli e Toro. «Rimborseremo» Corriere della sera, pagina 59, di Andrea Sereni. Uno schermo nero e una frase in bianco, scritta in cinque lingue: «AI momento c’è un problema nell’aprire. Prova a riaprire l’applicazione o il browser più tardi». Questa è l’immagine che hanno trovato su computer e televisioni gli abbonati di, che ieri provavano a collegarsi per vedere Sampdoria- Napoli e Torino-Lazio. Problemi tecnici, non i primi per la piattaforma streaming che si è assicurata i diritti tv di tutta la serie A, riscontrati su app, smart tv, web, tablet e (in minima parte) smartphone. Ilè durato 30-35(con annesse polemiche sui social), quasi tutto il primo tempo. Poi le immagini hanno iniziato a ...

An_Bion : Nuovo black out #Dazn, che promette: indennizzo agli utenti colpiti dal problema - Il Sole 24 ORE @sole24ore - sole24ore : Nuovo black out Dazn, che promette: indennizzo agli utenti colpiti dal problema - DAZN_IT : SIAMO - di nuovo - CAMPIONI D'EUROPAAAAAAAAA ???????? L'Italia batte la Slovenia al tie-break e conquista l'ORO EUROPE… - patriziospinuso : È allo studio un nuovo vaccino per contrastare la nuova ondata di #DAZN 21/22...speriamo bene???????? - ComunicareDigit : RT @An_Bion: Nuovo black out #Dazn, che promette: indennizzo agli utenti colpiti dal problema - Il Sole 24 ORE @sole24ore -