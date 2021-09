Davide Silvestri dà del pagliaccio ad Andrea Casalino (VIDEO)

(Di sabato 25 settembre 2021) Le offese diadNella puntata del GF Vip 6 di questa sera, 24 settembre 2021, hanno fatto vedere lo spezzone delle nomination della settimana precedente. La clip è dedicata a, il quale è finito in nomination perché in molti lo hanno votato. Tra questi anchecon L'articolo proviene da Novella 2000.

A contendersi la permanenza nella casa sono l'ex attoree Tommaso Eletti il giovane uscito da poco da Temptation Island. I 22 concorrenti sono tutti pronti dal salotto della casa più ...Tommaso Eletti è tra i nominati di questa puntata se la gioca con. La sorpresa però ora di Alfonso Signorini è per Tommaso. Fuori dalla porta rossa c'è la sua ex (tradita a Temptation island) Valentina Nulli Augusti . Tutto parte con dei video della ...Davide Silvestri ha dato del pagliaccio ad Andrea Casalino. Durante la discussione interviene Sophie Codegoni che attacca l'attore.Katia Ricciarelli non ha accettato di essere stata definita ‘ottusa’ in gioco. Alex Belli fa mea culpa al GF Vip: ‘Scusa se sono stato leggero' ...