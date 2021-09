Daniel Craig: "Quando dissi che avrei preferito il suicidio al ritorno nel ruolo di James Bond scherzavo" (Di venerdì 24 settembre 2021) Daniel Craig ha fatto chiarezza sulla celebre dichiarazione dopo Spectre in cui ammise che, piuttosto che tornare nei panni di Jamea Bond, avrebbe preferito tagliarsi le vene. Quando manca pochissimo all'arrivo in sala di No Time to Die, il protagonista Daniel Craig prova a fare chiarezza sul passato rimangiandosi la celebre dichiarazione per cui avrebbe preferito tagliarsi i polsi piuttosto che tornare a interpretare James Bond in un nuovo film. Nel 2015, subito dopo l'uscita di 007 Spectre, Daniel Craig scosse i fan con una dichiarazione "tagliente". Di fronte a una domanda sul suo possibile ritorno nel ruolo di James ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 settembre 2021)ha fatto chiarezza sulla celebre dichiarazione dopo Spectre in cui ammise che, piuttosto che tornare nei panni di Jamea, avrebbetagliarsi le vene.manca pochissimo all'arrivo in sala di No Time to Die, il protagonistaprova a fare chiarezza sul passato rimangiandosi la celebre dichiarazione per cui avrebbetagliarsi i polsi piuttosto che tornare a interpretarein un nuovo film. Nel 2015, subito dopo l'uscita di 007 Spectre,scosse i fan con una dichiarazione "tagliente". Di fronte a una domanda sul suo possibileneldi...

