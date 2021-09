Daniel Craig e No Time to Die: perché il prossimo 007 non deve essere donna (Di venerdì 24 settembre 2021) Ormai è diventato un lei motiv: e se il prossimo 007 fosse una donna? Vale per James Bond. Ma anche per Indiana Jones, per esempio. Se l’ha fatto con successo Doctor Who, perché non possono anche altri? Nella questione, un po’ a sorpresa, è intervenuto Bond in persona. Ovvero Daniel Craig. Quando esce in Italia No Time to Die Daniel Craig sta per dire addio al martini e all’Aston Martin dopo 15 anni di onorato servizio e 5 film. No Time to die arriverà (finalmente!!) nei cinema italiani il 30 settembre. E poi partirà la ricerca del suo sostituto. perché il 5 volte James Bond ha detto stop. Dopo Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e appunto questo, il 25 film della saga cominciata con Sean ... Leggi su amica (Di venerdì 24 settembre 2021) Ormai è diventato un lei motiv: e se il007 fosse una? Vale per James Bond. Ma anche per Indiana Jones, per esempio. Se l’ha fatto con successo Doctor Who,non possono anche altri? Nella questione, un po’ a sorpresa, è intervenuto Bond in persona. Ovvero. Quando esce in Italia Noto Diesta per dire addio al martini e all’Aston Martin dopo 15 anni di onorato servizio e 5 film. Noto die arriverà (finalmente!!) nei cinema italiani il 30 settembre. E poi partirà la ricerca del suo sostituto.il 5 volte James Bond ha detto stop. Dopo Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e appunto questo, il 25 film della saga cominciata con Sean ...

