Dall'omaggio a Piazzolla al concerto di Zucchero: musica protagonista, ultimi due appuntamenti della stagione live (Di venerdì 24 settembre 2021) Informazioni e prenotazioni telefonare allo 0733.230735, mail boxoffice@sferisaterio.it. E come detto la rassegna Sferisterio live terminerà con Zucchero. 'La serata che vedrà come protagonista ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 24 settembre 2021) Informazioni e prenotazioni telefonare allo 0733.230735, mail boxoffice@sferisaterio.it. E come detto la rassegna Sferisterioterminerà con. 'La serata che vedrà come...

Advertising

Biancamim : Ma che ben ???? #Sgarbi e #Al Bano cacciati a fischi al concerto all’Arena di Verona per Franco Battiato (Inviato da… - Elbareport : Stasera il via al Rallye storico. Piazza illuminata col tricolore in omaggio a Elio Niccolai e alla “sua” gara - El… - IICColonia : L'opera di Robert HP Platz sarà presentata con un concerto il 25 settembre, ore 17.00 presso la Kunst-Station Sankt… - Babcat3 : RT @ac_asteras: A poco più di un’ora dall’#equinoziodautunno, auguriamo a tutt* un bell'autunno ricco di cambiamenti e nuove occasioni. In… -