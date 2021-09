Dall’Inghilterra | «Il Manchester United ha trovato il sostituto di Pogba»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 settembre 2021): ilavrebbeildi. Il francese è nel mirino della Juventus Ilha individuato in Ndombele ildiin caso di addio del Polpo nell’estate 2022. A riportarlo è il Daily Express, secondo cui i Red Devils avrebbero scelto il centrocampista del Tottenham come rimpiazzo del forte centrocampista francese, in scadenza di contratto proprio nel 2022, da tempo nel mirino della Juventus. L’intreccio di mercato è sempre più intricato. L'articolo proviene da Calcio News 24.