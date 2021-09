Dalla Germania la più alta onoreficenza a Liliana Segre: «Per me lungo e doloroso percorso di riconciliazione» – Il video (Di venerdì 24 settembre 2021) «Sono molto onorata ma anche colpita nel profondo. È un’occasione per meditare sul mio lungo e doloroso percorso di riconciliazione con la Germania». Con queste parole la senatrice sopravvissuta all’Olocausto Liliana Segre ha commentato l’Ordine al merito ricevuto, l’onorificenza conferitole Dalla Repubblica federale di Germania a Palazzo Giustiniani, sede di rappresentanza del Presidente del Senato. A consegnare il più alto riconoscimento istituzionale tedesco è stato l’ambasciatore di Germania, Viktor Elbing «per lo straordinario impegno per ricordare la Shoah e l’instancabile lotta contro l’odio e l’intolleranza». Il discorso della senatrice Segre: «Rivedo lo storico gesto del Cancelliere ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 settembre 2021) «Sono molto onorata ma anche colpita nel profondo. È un’occasione per meditare sul miodicon la». Con queste parole la senatrice sopravvissuta all’Olocaustoha commentato l’Ordine al merito ricevuto, l’onorificenza conferitoleRepubblica federale dia Palazzo Giustiniani, sede di rappresentanza del Presidente del Senato. A consegnare il più alto riconoscimento istituzionale tedesco è stato l’ambasciatore di, Viktor Elbing «per lo straordinario impegno per ricordare la Shoah e l’instancabile lotta contro l’odio e l’intolleranza». Il discorso della senatrice: «Rivedo lo storico gesto del Cancelliere ...

