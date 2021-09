Dal tumore al seno alla rinascita | le Sirene di Ulisse vincono il Trofeo Terzo Pilastro

(Di venerdì 24 settembre 2021) Grosseto – Sulla scia di un’estate azzurra indimenticabile si innesta una lunga onda rosa, travolgente e affascinante. Emanano luce, irradiano brillantezza, spargono energia, disseminano positività. Sono ledi, instancabilmente aggrappatevita e fortemente innamorate dello sport, inteso come strumento di bellezza, amicizia, salute, impegno civile e sociale. E il canottaggio diventa cura di sé, mezzo tra i più potenti per stare bene. Se i farmaci salvano la vita, lo sport salva la vitalità. Come dimostra l’ampia e convinta partecipazioneterza edizione del Festival in Dragon Boat e regate– Internazionale. Ben 250 protagoniste, energiche e sempre sorridenti, 25 squadre partecipanti, provenienti da tutta Italia, con la voglia ...

