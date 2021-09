Dal 28 al 30 settembre nuova edizione di Omc- Med Energy Conference (Di venerdì 24 settembre 2021) Omc è sempre stata attenta e sensibile all’evoluzione degli scenari energetici. Nata a Ravenna come evento del settore oil&gas, si è costantemente posta l’obiettivo di rispondere alle esigenze delle società energetiche, creando un forum dove analizzare e discutere tecnologie e strategie da mettere in campo coinvolgendo autorità, compagnie, professionisti e istituzioni. Era inevitabile, pertanto, che Omc intercettasse la forte spinta verso un nuovo concetto di sviluppo sostenibile, basato su un diverso mix energetico e sull’innovazione tecnologica. Per questo motivo, nell’evento di quest’anno – che dal 28 al 30 settembre sarà al Pala De André di Ravenna – sono state introdotte alcune novità rilevanti. Innanzitutto, la denominazione dell’evento è diventata Omc-Med Energy Conference per ribadire, l’attenzione verso i temi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 settembre 2021) Omc è sempre stata attenta e sensibile all’evoluzione degli scenari energetici. Nata a Ravenna come evento del settore oil&gas, si è costantemente posta l’obiettivo di rispondere alle esigenze delle società energetiche, creando un forum dove analizzare e discutere tecnologie e strategie da mettere in campo coinvolgendo autorità, compagnie, professionisti e istituzioni. Era inevitabile, pertanto, che Omc intercettasse la forte spinta verso un nuovo concetto di sviluppo sostenibile, basato su un diverso mix energetico e sull’innovazione tecnologica. Per questo motivo, nell’evento di quest’anno – che dal 28 al 30sarà al Pala De André di Ravenna – sono state introdotte alcune novità rilevanti. Innanzitutto, la denominazione dell’evento è diventata Omc-Medper ribadire, l’attenzione verso i temi ...

Advertising

SkyArte : Ricorre oggi il 30° anniversario dall’uscita dell’album «Nevermind» dei #Nirvana. Era il 24 settembre 1991 quando l… - OptaPaolo : 41 - José #Mourinho è rimasto imbattuto per 41 gare interne consecutive in Serie A, eguagliando il record nell’era… - DiMarzio : #Juventus, le ultime novità sulle condizioni di #Chiesa: a rischio la gara con la #sampdoria Dal nostro Network,… - nicoladagostino : RT @lospaziobianco: Dal 24 al 26 settembre 2021 è Treviso Comic Book Festival: tornano in città le grandi mostre - MarySpes : RT @__giancarlo___: LA SVEZIA: FINE A TUTTE LE RESTRIZIONI E DICE NO AL GREEN PASS La Svezia ha annunciato oggi che dal 29 settembre ogni… -