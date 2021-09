Dal 15 ottobre nelle Pubbliche amministrazioni si torna al lavoro in presenza Draghi ha firmato il Dpcm Brunetta | “Fornirò apposite indicazioni operative”

(Di venerdì 24 settembre 2021) “La modalità ordinaria didal 15ad essere quella in. Lo prevede ildal Presidente del Consiglio, Mario. Le PA assicureranno che il ritorno inavvenga in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle misure anti Covid-19”. È quanto ha fatto sapere con una nota Palazzo Chigi. “Con la firma del presidente del Consiglio decreto che fa cessare ilagile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella Pubblica amministrazione – ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Renato– si apre l’era di una nuova normalità e si completa il ...

Il premier Mario Draghi ha firmato il Dpcm che prevede il ritorno in presenza di tutti i dipendenti della pubblica amministrazione a partire dal 15 ottobre. Lo afferma il ministro della Pubblica amministrazione. "Con la firma del presidente del Consiglio - ha spiegato il ministro della P. A. Renato Brunetta - il decreto fa cessare il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella Pubblica amministrazione".