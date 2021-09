Da Grottaglie oltre l’atmosfera Tutto pronto per il primo spazioporto italiano

Leggi su formiche

(Di venerdì 24 settembre 2021) Tra non molti anni si potrà arrivare nello Spazio partendo da. Almeno questo è il progetto, ormai avviato dal 2018, che ambisce a dotare anche il nostro Paese di una infrastruttura in grado di assicurare un accesso autonomo all’ambiente extra atmosferico tramite voli suborbitali. Che lo spazio stia sempre di più diventando un luogo “contiguo” a quelli terrestri in tutti i campi dell’attività umana è ormai un dato di fatto, tanto che la Space economy ha persino perso la sua definizione di “new”, un altro segno di quanto rapidamente si sta sviluppando il settore. I passi da compiere sono ancora molti ma, nonostante il rallentamento imposto dalla pandemia, il programma continua spedito.. LA PROSPERITÀ CHE VIENE DALLO SPAZIO Del futuro dicomese ne è parlato in occasione del Mediterranean aerospace ...