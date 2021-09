Crisi microchip: si temono perdite da 180 miliardi di euro (Di venerdì 24 settembre 2021) La Crisi microchip non accenna a placarsi, e le stime relative alle ripercussioni sull’intera industria automobilistica sono tutt’altro che rosee. Permangono ormai i problemi in fase di produzione e, di conseguenza, i rivenditori non hanno la possibilità di venire incontro alle richieste di tutti i clienti. I danni finanziari rischiano di essere particolarmente ingenti. Carenza Leggi su periodicodaily (Di venerdì 24 settembre 2021) Lanon accenna a placarsi, e le stime relative alle ripercussioni sull’intera industria automobilistica sono tutt’altro che rosee. Permangono ormai i problemi in fase di produzione e, di conseguenza, i rivenditori non hanno la possibilità di venire incontro alle richieste di tutti i clienti. I danni finanziari rischiano di essere particolarmente ingenti. Carenza

Ultime Notizie dalla rete : Crisi microchip Opel: brutta notizia dalla Spagna Tutti e tre sono ben accolti dai mercati, ma la crisi dei microchip ha ridotto il loro potenziale di vendita. Ti potrebbe interessare: Nuovo Opel Grandland: fino al 30 settembre a 269 euro al mese Ti ...

Stellantis: 390 nuovi esodi e 12.000 tagli globali È vero che oggi la crisi dei microchip è il motivo principale per cui le fabbriche si fermano continuamente. Ai lavoratori però interessa sapere pure se l'azienda ha in qualche modo, l'interesse a ...

Crisi microchip: enorme danno al settore dell’auto Virgilio Motori Crisi microchip: si temono perdite da 180 miliardi di euro Stime preoccupanti sui danni causati dalla crisi microchip: secondo un'ultima analisi, si parla di 180 miliardi di euro in un anno.

Mercedes V8, allarme qualità negli USA La decisione della casa tedesca di interrompere la produzione dei suoi modelli V8 negli USA potrebbe non essere legata alla crisi dei chip ...

