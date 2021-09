Crisi climatica: economia no carbon ed educazione ambientale non sono più rimandabili (Di venerdì 24 settembre 2021) Tutto il mondo è in fiamme. Gli incendi boschivi avvenuti nei mesi di luglio e agosto del 2021 hanno contribuito, secondo il Copernicus Atmosphere Monitoring Service, alle più alte emissioni di anidride carbonica da quando si dispone di registrazioni. Il riscaldamento globale cancella interi territori, dalla Groenlandia al Bangladesh. In Italia sono sette milioni le persone che ogni giorno si trovano esposte al pericolo di frane o alluvioni. sono 14.000 i beni archeologici e architettonici a rischio frane nel nostro Paese, più di 28.000 quelli a rischio alluvioni. Quante altre ragioni ci occorrono per fare presto, per occuparci subito del contrasto ai cambiamenti climatici? Nuove disuguaglianze si legano ed emergono dal colpevole ritardo nella costruzione di un’alternativa sostenibile al nostro modello di sviluppo. Più tardi si darà ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 settembre 2021) Tutto il mondo è in fiamme. Gli incendi boschivi avvenuti nei mesi di luglio e agosto del 2021 hanno contribuito, secondo il Copernicus Atmosphere Monitoring Service, alle più alte emissioni di anidrideica da quando si dispone di registrazioni. Il riscaldamento globale cancella interi territori, dalla Groenlandia al Bangladesh. In Italiasette milioni le persone che ogni giorno si trovano esposte al pericolo di frane o alluvioni.14.000 i beni archeologici e architettonici a rischio frane nel nostro Paese, più di 28.000 quelli a rischio alluvioni. Quante altre ragioni ci occorrono per fare presto, per occuparci subito del contrasto ai cambiamenti climatici? Nuove disuguaglianze si legano ed emergono dal colpevole ritardo nella costruzione di un’alternativa sostenibile al nostro modello di sviluppo. Più tardi si darà ...

