Covid Usa, Biden ai non vaccinati: "Affossano l'economia" (Di venerdì 24 settembre 2021) Il presidente Usa Joe Biden attacca i non vaccinati, circa un quarto della popolazione. "Ora è una pandemia dei non vaccinati, stanno mettendo a rischio la ripresa economica, stanno intasando gli ospedali: il loro rifiuto di vaccinarsi sta costando a tutti". "Fate la cosa giusta – ha detto ancora rivolgendo loro un appello – vaccinatevi, può salvare la vostra vita e quelli che vi stanno intorno". Annuncia, poi, che farà la terza dose di vaccino Covid. "Anche se è difficile ammetterlo sono over 65", dice precisando di avere 78 anni, "e farò presto il richiamo". La dichiarazione per esortare tutti gli americani sopra i 65 anni e fragili a farla non appena potranno, dopo la decisione dei Cdc di approvare i richiami per questi gruppi.

