Covid, un nuovo decesso per il virus oggi in Abruzzo 54 i nuovi contagi (Di venerdì 24 settembre 2021) L'Aquila - Sono 54 (di età compresa tra 1 e 75 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 80917. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2541 (si tratta di un 83enne della provincia di Chieti). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 76529 dimessi/guariti (+96 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1847* (-43 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 407 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche) 64 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (-1 rispetto a ieri) ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 24 settembre 2021) L'Aquila - Sono 54 (di età compresa tra 1 e 75 anni) icasi positivi alregistratiin, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 80917. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1caso e sale a 2541 (si tratta di un 83enne della provincia di Chieti). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 76529 dimessi/guariti (+96 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1847* (-43 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 407 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche) 64 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (-1 rispetto a ieri) ...

