Covid, ultime news. Ministero Salute: sì a vaccino in gravidanza e in allattamento. LIVE (Di venerdì 24 settembre 2021) Attesa per il nuovo bollettino. Il siero è raccomandato alle donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre mentre è richiesta una valutazione relativamente al primo trimestre. Verso quarantena più breve per la scuola. Il sottosegretario alla Salute Costa: "L'obiettivo è stare in presenza". Secondo il monitoraggio dell'Iss, l'Rt in Italia è ancora in discesa a 0,82 e l'incidenza cala da 54 a 45

