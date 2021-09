Covid, si lavora all'incremento della capienza in stadi, cinema e teatri: ecco le ipotesi (Di venerdì 24 settembre 2021) Il 30 settembre il Comitato tecnico scientifico dovrà esprimersi sull’aumento della capienza nei luoghi in cui si svolgono attività culturali, sportive sociali e ricreative. L’ipotesi è che sarà prevista una fase intermedia fino al 75-80%, per poi arrivare al 100% entro dicembre. Il ministro della Cultura Franceschini e le Regioni chiedono al Comitato una riapertura più incisiva Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 settembre 2021) Il 30 settembre il Comitato tecnico scientifico dovrà esprimersi sull’aumentonei luoghi in cui si svolgono attività culturali, sportive sociali e ricreative. L’è che sarà prevista una fase intermedia fino al 75-80%, per poi arrivare al 100% entro dicembre. Il ministroCultura Franceschini e le Regioni chiedono al Comitato una riapertura più incisiva

