Covid, sì al vaccino in gravidanza. E dal quarto mese e in allattamento è «raccomandato» (Di venerdì 24 settembre 2021) vaccino anti Covid «raccomandato» per le donne in gravidanza dal quarto mese in poi e per quelle che stanno allattando. È quanto prevede una circolare del ministero della Salute, che punta a fare chiarezza su un tema particolarmente delicato e rimasto a lungo in un’area di incertezza, ma segnato anche da recenti drammatici casi di cronaca che lo hanno imposto come urgente. Sì al vaccino anti Covid in gravidanza e allattamento Ora una circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale della Prevenzione, Giovanni Rezza, spiega che «si raccomanda la vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19, con vaccini a mRna, alle donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre». Più ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 settembre 2021)anti» per le donne indalin poi e per quelle che stanno allattando. È quanto prevede una circolare del ministero della Salute, che punta a fare chiarezza su un tema particolarmente delicato e rimasto a lungo in un’area di incertezza, ma segnato anche da recenti drammatici casi di cronaca che lo hanno imposto come urgente. Sì alantiinOra una circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale della Prevenzione, Giovanni Rezza, spiega che «si raccomanda la vaccinazione anti Sars-CoV-2/-19, con vaccini a mRna, alle donne innel secondo e terzo trimestre». Più ...

