Covid oggi Sicilia, 464 contagi e 3 morti: bollettino 24 settembre (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 464 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 24 settembre in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti, ma le vittime registrate sono 13 per casi precedenti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 13.504 tamponi. I positivi nella Regione scendono a quota 17.568. Da ieri i guariti sono stati 1.299. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 543, mentre si trovano in terapia intensiva 80 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi contagi: 98 a Palermo, 186 a Catania, 5 a Messina, 22 a Ragusa, 52 a Trapani, 71 a Siracusa, 17 a Caltanissetta, 13 ad Agrigento. Nessun nuovo caso a Enna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 464 i nuovida Coronavirus24in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 3, ma le vittime registrate sono 13 per casi precedenti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 13.504 tamponi. I positivi nella Regione scendono a quota 17.568. Da ieri i guariti sono stati 1.299. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 543, mentre si trovano in terapia intensiva 80 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi: 98 a Palermo, 186 a Catania, 5 a Messina, 22 a Ragusa, 52 a Trapani, 71 a Siracusa, 17 a Caltanissetta, 13 ad Agrigento. Nessun nuovo caso a Enna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

mara_carfagna : Un minuto di silenzio per le vittime del Covid. Per dire mai più vittime, mai più chiusure, mai più limitazioni. Og… - Adnkronos : #ISS, Brusaferro: “Curva pandemica Covid decresce tranne sotto i 9 anni”. - Confindustria : “Non avere sogni grandiosi è l’unica cosa che ci può fermare”. Oggi abbiamo presentato a #Confindustria2021 il cor… - mrcrto : RT @pasqualeriga: @AzzurraBarbuto Dimostrazione più che lampante che il GP non ha alcuna valenza sanitaria, ma è il mezzo di controllo del… - Miglietti3 : RT @Adnkronos: #ISS, Brusaferro: “Curva pandemica Covid decresce tranne sotto i 9 anni”. -