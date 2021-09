Covid oggi Lazio, 361 contagi e 6 morti. A Roma 183 nuovi casi (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 361 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 settembre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 6 decessi. Da ieri sono stati fatti 10.353 tamponi molecolari e 13.085 tamponi antigenici con un tasso di positività all’1,5%. I ricoverati sono 395 e 51 le persone in terapia intensiva. Da ieri i guariti sono stati 365. I casi a Roma città sono a quota 183. Nella Asl Roma 1, sono 61 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 2 decessi. Nella Asl Roma 2 sono 87 nuovi casi e 2 decessi. Nella Asl Roma 3 sono 35 nuovi casi e un decesso. Nella Asl Roma ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 361 ida coronavirus24 settembre nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 6 decessi. Da ieri sono stati fatti 10.353 tamponi molecolari e 13.085 tamponi antigenici con un tasso di positività all’1,5%. I ricoverati sono 395 e 51 le persone in terapia intensiva. Da ieri i guariti sono stati 365. Icittà sono a quota 183. Nella Asl1, sono 61nelle ultime 24 ore e 2 decessi. Nella Asl2 sono 87e 2 decessi. Nella Asl3 sono 35e un decesso. Nella Asl...

