Covid oggi Italia, oltre 3 milioni di over 50 non vaccinati (Di venerdì 24 settembre 2021) Vaccino anti-Covid, mancano all’appello ancora 3 milioni di over 50. E’ quanto emerge dal report settimanale della Struttura del Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, pubblicato sul sito del Governo. Nella fascia d’età 50-59, la percentuale degli immunizzati è pari a 79,36%. Tra i 60-69enni ha completato il ciclo vaccinale l’85,42%. Tra gli over 80, invece, il 92,55% ha completato il ciclo vaccinale anti-Covid. Sono esattamente 4.223.086 le persone immunizzate sul totale della popolazione over 80 pari a 4.562.910. Nella fascia di età tra i 70 e i 79 anni, ha completato il ciclo vaccinale l’89,56%. Tra il personale scolastico ci sono ancora 90.392 persone senza prima dose o dose unica di vaccino anti-Covid pari a circa il 5,86% del ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 settembre 2021) Vaccino anti-, mancano all’appello ancora 3di50. E’ quanto emerge dal report settimanale della Struttura del Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, pubblicato sul sito del Gno. Nella fascia d’età 50-59, la percentuale degli immunizzati è pari a 79,36%. Tra i 60-69enni ha completato il ciclo vaccinale l’85,42%. Tra gli80, invece, il 92,55% ha completato il ciclo vaccinale anti-. Sono esattamente 4.223.086 le persone immunizzate sul totale della popolazione80 pari a 4.562.910. Nella fascia di età tra i 70 e i 79 anni, ha completato il ciclo vaccinale l’89,56%. Tra il personale scolastico ci sono ancora 90.392 persone senza prima dose o dose unica di vaccino anti-pari a circa il 5,86% del ...

Advertising

mara_carfagna : Un minuto di silenzio per le vittime del Covid. Per dire mai più vittime, mai più chiusure, mai più limitazioni. Og… - F_DUva : I dpcm emanati da @GiuseppeConteIT per il contrasto del ##Covid sono legittimi. A dirlo, oggi, la Corte costituzion… - Adnkronos : #ISS, Brusaferro: “Curva pandemica Covid decresce tranne sotto i 9 anni”. - MenegazziMarina : RT @OrtigiaP: PERCHÉ?? oggi i dati sono più che positivi, la curva continua a scendere, e non si capisce dove sia l’emergenza. Oggi dopo l… - sbkls79 : Ma veramente @VincenzoDeLuca ha detto 'la mortalità è ancora elevata'? Oggi in Campania 4, da verificare, come semp… -