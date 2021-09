Covid oggi Italia, nessuna regione a rischio alto (Di venerdì 24 settembre 2021) Coronavirus in Italia, ad oggi nessuna regione o Provincia autonoma è a rischio alto per Covid. Quasi tutte sono infatti classificate a rischio epidemico basso. Solo una regione riporta un’allerta di resilienza. nessuna, invece, riporta molteplici allerte di resilienza. E’ quanto emerge dalla bozza di monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e ministero Salute, relativo alla settimana 13- 19 settembre e aggiornato al 22 settembre. Anche questa settimana, infine, “sono 4 le Regioni che risultano classificate a rischio moderato”. Solo la Sicilia zona gialla con parametri sopra la soglia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 settembre 2021) Coronavirus in, ado Provincia autonoma è aper. Quasi tutte sono infatti classificate aepidemico basso. Solo unariporta un’allerta di resilienza., invece, riporta molteplici allerte di resilienza. E’ quanto emerge dalla bozza di monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e ministero Salute, relativo alla settimana 13- 19 settembre e aggiornato al 22 settembre. Anche questa settimana, infine, “sono 4 le Regioni che risultano classificate amoderato”. Solo la Sicilia zona gialla con parametri sopra la soglia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

