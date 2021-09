Covid: oggi in Italia 3.797 casi, 52 decessi e tasso di positività all'1,4% (Di venerdì 24 settembre 2021) Ancora in calo la curva epidemica deo coronavirus in Italia. I nuovi casi sono 3.797 contro i 4.061 di ieri, con 277.508 tamponi e un tasso di positività che sale all’1,4% (1,36% per la precisione)... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 24 settembre 2021) Ancora in calo la curva epidemica deo coronavirus in. I nuovisono 3.797 contro i 4.061 di ieri, con 277.508 tamponi e undiche sale all’1,4% (1,36% per la precisione)...

mara_carfagna : Un minuto di silenzio per le vittime del Covid. Per dire mai più vittime, mai più chiusure, mai più limitazioni. Og… - F_DUva : I dpcm emanati da @GiuseppeConteIT per il contrasto del ##Covid sono legittimi. A dirlo, oggi, la Corte costituzion… - Adnkronos : #ISS, Brusaferro: “Curva pandemica Covid decresce tranne sotto i 9 anni”. - lupogrigio111 : RT @Adnkronos: #ISS, Brusaferro: “Curva pandemica Covid decresce tranne sotto i 9 anni”. - CIsmaele : RT @OrtigiaP: PERCHÉ?? oggi i dati sono più che positivi, la curva continua a scendere, e non si capisce dove sia l’emergenza. Oggi dopo l… -