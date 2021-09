Covid oggi Fvg, 84 contagi: bollettino 24 settembre (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 84 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 24 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, su 4.031 tamponi molecolari sono stati rilevati 79 nuovi contagi (tra cui 4 richiedenti asilo/migranti) con una percentuale di positività dell’1,96%. Sono inoltre 4.609 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,11%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 10, mentre i pazienti in altri reparti restano 46.I decessi complessivamente ammontano a 3.817, con la seguente suddivisione territoriale: 822 a Trieste, 2.022 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 108.296, i clinicamente guariti 97, mentre quelli in isolamento calano a ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 84 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 242021, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, su 4.031 tamponi molecolari sono stati rilevati 79 nuovi(tra cui 4 richiedenti asilo/migranti) con una percentuale di positività dell’1,96%. Sono inoltre 4.609 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,11%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 10, mentre i pazienti in altri reparti restano 46.I decessi complessivamente ammontano a 3.817, con la seguente suddivisione territoriale: 822 a Trieste, 2.022 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 108.296, i clinicamente guariti 97, mentre quelli in isolamento calano a ...

