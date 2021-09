Covid oggi Emilia-Romagna, 327 contagi: bollettino 24 settembre (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 327 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 24 settembre 2021, secondo dati e numeri Covid del bollettino della regione. Registrati altri 2 morti. I nuovi casi sono stati indivudati su un totale di 29.511 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite sono 136 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 394.882. I casi attivi, cioè i malati effettivi, che oggi sono 13.640 (+189 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 13.203 (+188), il 96,8% del totale dei casi attivi. Due i decessi, uno nella provincia di Modena (una donna di 57 anni) e uno nella ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 327 ida coronavirus in, 242021, secondo dati e numerideldella regione. Registrati altri 2 morti. I nuovi casi sono stati indivudati su un totale di 29.511 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite sono 136 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 394.882. I casi attivi, cioè i malati effettivi, chesono 13.640 (+189 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 13.203 (+188), il 96,8% del totale dei casi attivi. Due i decessi, uno nella provincia di Modena (una donna di 57 anni) e uno nella ...

