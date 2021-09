Covid oggi Basilicata, 32 contagi: bollettino 24 settembre (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 32 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 24 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi – tutti residenti – sono stati individuati su un totale di 725 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 33. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 51 (-2) di cui 3 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.214 (-1). Per la vaccinazione, sono state effettuate 2.778 somministrazioni ieri. Finora 417.754 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (75,5 per cento) mentre 367.419 hanno completato il ciclo vaccinale (66,4 per cento), per un totale di 785.173 somministrazioni effettuate. Le percentuali più alte si ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 32 ida coronavirus in, 242021, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. I nuovi casi – tutti residenti – sono stati individuati su un totale di 725 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 33. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 51 (-2) di cui 3 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti insono in tutto 1.214 (-1). Per la vaccinazione, sono state effettuate 2.778 somministrazioni ieri. Finora 417.754 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (75,5 per cento) mentre 367.419 hanno completato il ciclo vaccinale (66,4 per cento), per un totale di 785.173 somministrazioni effettuate. Le percentuali più alte si ...

Advertising

mara_carfagna : Un minuto di silenzio per le vittime del Covid. Per dire mai più vittime, mai più chiusure, mai più limitazioni. Og… - F_DUva : I dpcm emanati da @GiuseppeConteIT per il contrasto del ##Covid sono legittimi. A dirlo, oggi, la Corte costituzion… - Confindustria : “Non avere sogni grandiosi è l’unica cosa che ci può fermare”. Oggi abbiamo presentato a #Confindustria2021 il cor… - messina_oggi : A Messina e provincia si sono registrati tre nuovi decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore. Dei tre deceduti, sol… - ruben_sannino : RT @OrtigiaP: PERCHÉ?? oggi i dati sono più che positivi, la curva continua a scendere, e non si capisce dove sia l’emergenza. Oggi dopo l… -