Covid oggi Abruzzo, 54 contagi e un morto: bollettino 24 settembre (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 54 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 settembre in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto, un 83enne della provincia di Chieti. Da inizio pandemia le vittime nella Regione sono state 2.541. In isolamento domiciliare 1.779 persone. Da ieri sono guarite 96 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.811 tamponi molecolari e 3.719 test antigenici con un tasso di positività allo 0.81 per cento. Nella Regione i positivi al momento sono 20.533.

