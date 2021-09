Covid, le news. Verso terza dose di vaccino per tutti. Meno quarantena per la scuola. LIVE (Di venerdì 24 settembre 2021) Costa: "Ridurre la quarantena a scuola. Obiettivo stare in presenza". Via libera del Cdm al dl per taglio delle bollette luce e gas. Secondo una fonte vicina alla sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Vezzali, per gli eventi sportivi "capienza impianti sarà al 75% all'aperto e al 50% al chiuso". Green Pass obbligatorio anche al Quirinale e alla Camera. Draghi a Confindustria: "Sfida del governo è crescita post-Covid duratura". I tamponi processati sono 321.554. Giù terapie intensive (-8) e ricoveri (-146) Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 settembre 2021) Costa: "Ridurre la. Obiettivo stare in presenza". Via libera del Cdm al dl per taglio delle bollette luce e gas. Secondo una fonte vicina alla sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Vezzali, per gli eventi sportivi "capienza impianti sarà al 75% all'aperto e al 50% al chiuso". Green Pass obbligatorio anche al Quirinale e alla Camera. Draghi a Confindustria: "Sfida del governo è crescita post-duratura". I tamponi processati sono 321.554. Giù terapie intensive (-8) e ricoveri (-146)

