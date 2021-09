Covid | in Lombardia effettuati 53 571 tamponi | a Bergamo 30 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 24 settembre 2021) Diminuiscono i ricoveratiterapie intensive (-1). A fronte di 53.571, sono 488 ipositivi (0,9%). Lo comunica Regionein una nota. I dati di oggi – i: 53.571, totale complessivo: 14.705.407 – icasi positivi: 488 – in terapia intensiva: 60 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 414 (+2) – i decessi, totale complessivo: 34.004 (+5) Icasi per provincia Milano: 137 di cui 50 a Milano città;: 30; Brescia: 57; Como: 15; Cremona: 12; Lecco: 8; Lodi: 14; Mantova: 18; Monza e Brianza: 68; Pavia: 19; Sondrio: 13; Varese: 72.