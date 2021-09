Covid, in Italia 3.797 nuovi casi (277.508 tamponi), 52 decessi e 5.265 guariti (Di venerdì 24 settembre 2021) In Italia ci sono 3.797 nuovi casi di coronavirus a fronte di 277.508 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 4.061 con 321.554 test). Nelle ultime 24 ore sono stati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 settembre 2021) Inci sono 3.797di coronavirus a fronte di 277.508effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 4.061 con 321.554 test). Nelle ultime 24 ore sono stati ...

Advertising

CarloVerdelli : I Paesi Poveri si chiamano così, tra l’altro, perché si muore presto e di tutto, Covid compreso. Ora l’Occidente, I… - Adnkronos : #ISS, Brusaferro: “Curva pandemica Covid decresce tranne sotto i 9 anni”. - luigidimaio : All’Assemblea Generale dell’Onu l’Italia sta svolgendo un ruolo di primo piano su dossier importanti come Afghanist… - BeppeMastrotta : L'emergenza covid in Italia finirà il giorno stesso in cui i giornali e le tv diranno che è finita l'emergenza. Tut… - Giordano218 : @borghi_claudio Brusaferro inizia coi bimbi di 9 anni in giù -