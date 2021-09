Covid | in Bundesliga i club sceglieranno con quale capienza aprire gli stadi

(Di venerdì 24 settembre 2021) Sono diversi mesi che sentiamo parlare di aperture die delle varie capienze. 50,75,100. Ognuno vorrebbecon percentuali diverse…ed è un po’ ciò che sta succedendo in Germania, in. Si perché la Repubblica tedesca, diversamente dall’Italia, è uno Stato Federale. Ciò significa che sono i vari stati-regione a decidere autonomamente come comportarsi. Prendiamo ad esempio Amburgo, che è una città-stato, che ha già deciso di mettere le società (Amburgo e St. Pauli, appunto) di scegliere se consentire l’ingresso ai vaccinati o ai guariti. Per quel che riguarda le altre regioni ci sarà un incontro, il 7 ottobre, nelsi discuterà sul da farsi. L’intenzione però sembra essere quella di seguire l’esempio di Amburgo. Trasformando così la possibilità di scelta in un modello nazionale. Qui infatti, ...

La Gazzetta dello Sport

Qualcosa sta cambiando. E può essere un passo in più verso la normalità. In, da anni, gli stadi sono sempre pieni, indipendentemente dalla partita. Tanto che già in ... con il, non c'è ...In effetti in Germania nel campionato di calcio della massima serie, la, in effetti i ... su Facebook, chiamato 'Terapia Domiciliare19 in ogni regione' in cui questo migliaio di ...Thomas Muller lo ha soprannominato così, e ora più che mai Lewangoalski sembra appropriato: il polacco ha alzato la sua prima Scarpa d’Oro. Sì, per quanto possa sembrare assurdo, si tratta del primo G ...Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Marco Iaria ha analizzato il tema della cessione societaria del Genoa ...