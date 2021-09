Covid | il ministero | i test antigenici salivari non sono validi per il Green pass ma ok per il monitoraggio nelle scuole

(Di venerdì 24 settembre 2021) Istati esclusi dall'elenco comune europeo deirapidiper ottenere ile non vengono raccomandati come alternativa ai tamponi perché non raggiungono ...

...raccomandati come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei e quindi non daranno il via libera per l'ottenimento della certificazione verde per il- 19. Lo indica la nuova circolare del......su matrice salivare sono al momento esclusi dall'elenco comune europeo dei test antigenici rapidi validi per ottenere la Certificazione verde- 19, indica la nuova circolare del...Secondo una nuova circolare del Ministero della Salute, i test molecolari salivari non possono essere considerati alternativi ai tamponi ...Roma, 24 set. (Adnkronos Salute) - I test salivari molecolari possono essere usati "nell'ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di monitoraggio della circolazione di Sars-CoV-2 ...