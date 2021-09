Covid, il bollettino di venerdì 24 settembre 2021: 3797 positivi e 52 decessi (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 3.797 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.061. Sono invece 52 le vittime in un giorno (ieri erano state 63). ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 3.797 iai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.061. Sono invece 52 le vittime in un giorno (ieri erano state 63). ...

Advertising

ladyonorato : Il rettile invece non sa leggere. Io leggo “STIME”, voi? - COVIDbot_ITA : RT @ProvinciaTrento: ????#Coronavirus: sono 21 i nuovi casi positivi registrati oggi nel bollettino #covid di @ApssTn che conferma l’assenza… - ivl24_it : Covid-19 (24set2021) | Bollettino ITALIA: 3.797 nuovi contagi, 52 nuovi decessi e 5.265 guariti. Ancora in calo ric… - infoitinterno : Covid oggi Fvg, 84 contagi: bollettino 24 settembre - infoitinterno : Bollettino Covid, contagi stabili e ricoveri in calo: i dati siciliani 'da zona bianca' -