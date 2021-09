COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: doppia cifra in Irpinia (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 582 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 10 persone – 3, residente nel comune di Atripalda; – 1, residente nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 2, residenti nel comune di Pratola Serra; – 1, residente nel comune di Serino; – 2, residenti nel comune di Solofra. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 582 tamponi effettuati sono risultate positive al10 persone – 3, residente nel comune di Atripalda; – 1, residente nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 2, residenti nel comune di Pratola Serra; – 1, residente nel comune di Serino; – 2, residenti nel comune di Solofra. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

