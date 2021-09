Covid e scuola, in arrivo nuove regole per la quarantena (Di venerdì 24 settembre 2021) Covid e scuola, quarantena ridotta e limitata ai compagni di banco: le regole potrebbero cambiare. “Senza distinzioni e discriminazioni, fermo restando ovviamente il principio di garantire il più possibile la sicurezza nelle classi”, dice all’Adnkronos il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso commentando il rischio di lesioni alla privacy degli studenti nel caso in cui ci fosse una diversificazione dei tempi di quarantena sulla base dello stato vaccinale degli studenti. “Il ministero dell’Istruzione è tenuto a dare corso alle indicazioni che arrivano dalle autorità sanitarie, così come accade ormai dall’inizio della pandemia, ma sicuramente si pone la questione di non discriminare gli studenti – sottolinea Sasso – Nemmeno, ovviamente, sulla base dell’adesione o meno alla campagna vaccinale. Su ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 settembre 2021)ridotta e limitata ai compagni di banco: lepotrebbero cambiare. “Senza distinzioni e discriminazioni, fermo restando ovviamente il principio di garantire il più possibile la sicurezza nelle classi”, dice all’Adnkronos il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso commentando il rischio di lesioni alla privacy degli studenti nel caso in cui ci fosse una diversificazione dei tempi disulla base dello stato vaccinale degli studenti. “Il ministero dell’Istruzione è tenuto a dare corso alle indicazioni che arrivano dalle autorità sanitarie, così come accade ormai dall’inizio della pandemia, ma sicuramente si pone la questione di non discriminare gli studenti – sottolinea Sasso – Nemmeno, ovviamente, sulla base dell’adesione o meno alla campagna vaccinale. Su ...

