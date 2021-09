Covid, dall’inizio della pandemia 180 mila contagiati sul lavoro (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ online il 19esimo report nazionale sui contagi sul lavoro da Covid-19 elaborato dall’Inail. dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 31 agosto, le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 segnalate all’Istituto sono 179.992, pari a meno di un quinto del totale delle denunce di infortunio pervenute da gennaio 2020 e al 4,0% del totale dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data. Rispetto alle 176.925 denunce rilevate dal monitoraggio precedente del 30 giugno 2021, i casi in più sono 3.067 (+1,7%), di cui 820 riferiti ad agosto e 641 a luglio scorsi, mentre gli altri 1.606 casi riguardano per il 65% gli altri mesi del 2021 e il restante 35% il 2020. Il consolidamento dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ online il 19esimo report nazionale sui contagi sulda-19 elaborato dall’Inail.alla data dello scorso 31 agosto, le denunce di infortunio sulda-19 segnalate all’Istituto sono 179.992, pari a meno di un quinto del totale delle denunce di infortunio pervenute da gennaio 2020 e al 4,0% del totale deinazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data. Rispetto alle 176.925 denunce rilevate dal monitoraggio precedente del 30 giugno 2021, i casi in più sono 3.067 (+1,7%), di cui 820 riferiti ad agosto e 641 a luglio scorsi, mentre gli altri 1.606 casi riguardano per il 65% gli altri mesi del 2021 e il restante 35% il 2020. Il consolidamento dei ...

