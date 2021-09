Covid: Conte, 'Salvini per libertà coscienza? su sicurezza Paese non è accettabile' (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Sul green pass abbiamo visto la posizione ondivaga della Lega, ancora non si capisce quale sia la posizione ufficiale della Lega. Da ultimo poi abbiamo scoperto che, per il completamento della campagna vaccinale, c'è un appello di Salvini alla libertà di coscienza. Ma attenzione: c'è un limite oltre il quale, quando si tratta di mettere in sicurezza il Paese, la libertà di coscienza dei parlamentari diventa libertà d'incoscienza di andare ognuno per la sua strada e questo non è accettabile". Così Giuseppe Conte ad un'iniziativa a Sora. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Sul green pass abbiamo visto la posizione ondivaga della Lega, ancora non si capisce quale sia la posizione ufficiale della Lega. Da ultimo poi abbiamo scoperto che, per il completamento della campagna vaccinale, c'è un appello dialladi. Ma attenzione: c'è un limite oltre il quale, quando si tratta di mettere inil, ladidei parlamentari diventad'indi andare ognuno per la sua strada e questo non è". Così Giuseppead un'iniziativa a Sora.

