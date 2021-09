Covid: Conte, 'far saltare limiti capienza cultura e spettacoli' (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Dobbiamo far saltare i limiti di capienza" su eventi culturali e spettacoli, Lo ribadisce Giuseppe Conte ad un'iniziativa a Sora. "Abbiamo chiesto il green pass e allora che ripartano senza limiti sale, concerti, cinema e teatri. Ripartiamo tutti insieme e programmiamo le misure che ci consentiranno di rendere la ripartenza solida". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Dobbiamo fardi" su eventili e, Lo ribadisce Giuseppead un'iniziativa a Sora. "Abbiamo chiesto il green pass e allora che ripartano senzasale, concerti, cinema e teatri. Ripartiamo tutti insieme e programmiamo le misure che ci consentiranno di rendere la ripartenza solida".

Advertising

petergomezblog : La Corte costituzionale: “Legittimo l’uso dei #Dpcm per il contrasto al Covid da parte di #Conte. Nessuna delega il… - Mov5Stelle : Per la Consulta è stata legittima l’adozione di misure urgenti attraverso i Decreti del presidente del Consiglio (D… - F_DUva : I dpcm emanati da @GiuseppeConteIT per il contrasto del ##Covid sono legittimi. A dirlo, oggi, la Corte costituzion… - TV7Benevento : Covid: Conte, 'far saltare limiti capienza cultura e spettacoli'... - DiegoNatoli2 : RT @F_DUva: I dpcm emanati da @GiuseppeConteIT per il contrasto del ##Covid sono legittimi. A dirlo, oggi, la Corte costituzionale. Un'ulte… -