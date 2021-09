Covid | capienza stadi | cinema e teatri | ecco cosa può cambiare

(Di venerdì 24 settembre 2021): la svolta sulle limitazioni relative allapotrebbe essere alle porte. È quanto emerge in vista della prossima settimana, quando è attesa una decisione in merito all'ipotesi di ampliare l'affluenza consentita. Una direzione che può essere presa sulla base della situazione epidemiologica e del fatto che l'accesso agli eventi è possibile solo ai possessori di Green Pass., l'orientamento ormai pare chiaro Nel corso della trasmissione Agorà, in onda su Rai 3, è intervenuta sul tema Valentina Vezzali, sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport: «La situazione epidemiologica, in questo momento, è migliorata - ha detto l'esponente del governo - e anche il numero delle vaccinazioni sta andando molto bene. Questi sono i ...

