Covid, ancora in leggero miglioramento la situazione in Italia: calano incidenza dei casi e ricoveri (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – In base all’ultima bozza di monitoraggio settimanale sull’epidemia da Covid-19 continuano a scendere sia l’incidenza dei casi di Covid in Italia sia l’indice di trasmissibilità Rt. Nel periodo 17-23 settembre, infatti, l’incidenza è scesa a 45 casi ogni 100 mila abitanti rispetto al 54 della scorsa settimana, mentre nel periodo 1 – 14 settembre 2021 l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,82 (range 0,81 – 0,82), al di sotto della soglia epidemica ed in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era 0.85. In lieve diminuzione anche il tasso di occupazione in terapia intensiva dei malati di Covid in Italia: al 5,4 con una riduzione del numero di persone ricoverate da 554 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – In base all’ultima bozza di monitoraggio settimanale sull’epidemia da-19 continuano a scendere sia l’deidiinsia l’indice di trasmissibilità Rt. Nel periodo 17-23 settembre, infatti, l’è scesa a 45ogni 100 mila abitanti rispetto al 54 della scorsa settimana, mentre nel periodo 1 – 14 settembre 2021 l’Rt medio calcolato suisintomatici è stato pari a 0,82 (range 0,81 – 0,82), al di sotto della soglia epidemica ed in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era 0.85. In lieve diminuzione anche il tasso di occupazione in terapia intensiva dei malati diin: al 5,4 con una riduzione del numero di persone ricoverate da 554 ...

