“Cosa ha detto alla sorella”. GF Vip, tutti contro Lulù Selassié. Altro che Manuel Bortuzzo (Di venerdì 24 settembre 2021) Al ‘GF Vip 6’ sembra essere già nata una relazione sentimentale, ovvero quella tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I baci e le coccole scambiate sotto le coperte hanno fatto impazzire molti telespettatori, che sono molto felici di questa svolta. Eppure ci sarebbe qualCosa che non quadrerebbe affatto e a dimostrarlo ci sarebbe un atteggiamento della ragazza, che avrebbe fatto storcere il naso a più di qualcuno. Compreso l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che si è infastidito non poco. Nelle scorse ore la gieffina ha trascorso ore difficili: “Son stata male con lo stomaco” ha raccontato ai coinquilini al risveglio Lulù Selassiè , per poi continuare, durante la diretta della Casa, spiegando meglio: “Ho vomitato, ho dovuto prendere delle medicine e una camomilla con del miele”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Al ‘GF Vip 6’ sembra essere già nata una relazione sentimentale, ovvero quella tra. I baci e le coccole scambiate sotto le coperte hanno fatto impazzire molti telespettatori, che sono molto felici di questa svolta. Eppure ci sarebbe qualche non quadrerebbe affatto e a dimostrarlo ci sarebbe un atteggiamento della ragazza, che avrebbe fatto storcere il naso a più di qualcuno. Compreso l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che si è infastidito non poco. Nelle scorse ore la gieffina ha trascorso ore difficili: “Son stata male con lo stomaco” ha raccontato ai coinquilini al risveglioSelassiè , per poi continuare, durante la diretta della Casa, spiegando meglio: “Ho vomitato, ho dovuto prendere delle medicine e una camomilla con del miele”. ...

