Coronavirus. l'incidenza dei casi Covid scende in Italia, Calabria con il valore più alto. E la Sicilia... (Di venerdì 24 settembre 2021) Continuano a scendere l'incidenza dei casi di Covid in Italia e l'indice di trasmissibilità Rt. Nel periodo 1 - 14 settembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,82 (range ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 24 settembre 2021) Continuano are l'deidiine l'indice di trasmissibilità Rt. Nel periodo 1 - 14 settembre 2021, l'Rt medio calcolato suisintomatici è stato pari a 0,82 (range ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus: rispetto ai non vaccinati, la riduzione dell'incidenza tra i completamente vaccinati è pari a -79/… - salutegreen24 : Coronavirus in Italia, cala ancora l'indice Rt - ora a 0,82 - e diminuisce anche l'incidenza settimanale a livello… - Italia_Notizie : Coronavirus, Rt in Italia ancora in calo a 0.82, l’incidenza scende a 45 ogni 100mila abitanti - sole24ore : #Coronavirus, Rt in Italia ancora in calo a 0.82, l’incidenza scende a 45 ogni 100mila abitanti. Nessuna regione ri… - Italia_Notizie : Scendono ancora l’Rt e l’incidenza dei casi Bassetti: “Green pass a Messa? C’è trattativa” -