Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 settembre: 3.797 nuovi casi, i morti sono 52

Nelle ultime 24 ore sono stati 3.797 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 4.061. I tamponi effettuati sono 277.508, contro i 321.554 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'1,4% (ieri era all'1,2%). sono 52 i morti, 16 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 24 settembre.

