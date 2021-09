Coronavirus, aggiornamento 24 settembre, 4 decessi e 348 nuovi casi nelle ultime 24 ore. (Di venerdì 24 settembre 2021) In Campania, nelle ultime 24 ore, sono 348 i casi positivi al Covid su 16.155 test esaminati. Resta stabile l'indice di contagio che ieri era pari al 2,21% ed oggi è al 2,15%. Quattro le persone ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 24 settembre 2021) In Campania,24 ore, sono 348 ipositivi al Covid su 16.155 test esaminati. Resta stabile l'indice di contagio che ieri era pari al 2,21% ed oggi è al 2,15%. Quattro le persone ...

