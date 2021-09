Coronavirus, 3.797 nuovi casi e 52 morti nelle ultime 24 ore. Quasi 100 ricoverati in meno (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 3.797 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 287.287 tamponi effettuati, di cui 180.795 test antigenici rapidi. L’incidenza è all’1,3%. Ancora alto il numero dei decessi, che sono stati 52. Contestualmente, anche oggi, il bollettino segnala una forte diminuzione dei ricoverati con sintomi (-97) e si registrano anche 16 contagiati in meno assistiti in terapia intensiva, dove sono stati 35 gli ingressi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 3.797 idi infezione da Sars-Cov-2 registrati in Italia24 ore a fronte di 287.287 tamponi effettuati, di cui 180.795 test antigenici rapidi. L’incidenza è all’1,3%. Ancora alto il numero dei decessi, che sono stati 52. Contestualmente, anche oggi, il bollettino segnala una forte diminuzione deicon sintomi (-97) e si registrano anche 16 contagiati inassistiti in terapia intensiva, dove sono stati 35 gli ingressi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 24 settembre 2021 • Attualmente positivi: 103.556 • Deceduti: 130.603 (+52) • Dimessi/Guariti: 4.4… - RaiNews : Coronavirus, oggi 3.797 nuovi casi e 52 decessi - FabiParraguezM : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 24 settembre: 3.797 nuovi casi e 52 morti - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 3.797 nuovi casi e 52 morti nelle ultime 24 ore - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 3.797 nuovi casi e 52 morti nelle ultime 24 ore -