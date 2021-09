Convocati Spezia per la sfida al Milan: sei indisponibili per Thiago Motta (Di venerdì 24 settembre 2021) Convocati Spezia: Thiago Motta ha stilato l’elenco dei giocatori che affronteranno il Milan domani pomeriggio. La lista Thiago Motta ha stilato il suo elenco in vista della sfida contro il Milan. Ecco i 21 scelti dal tecnico dei liguri: Portieri: Provedel, Zoet, Zovko. Difensori: Amian, Bastoni, Bertola, Ferrer, Hristov, Kiwior, Nikolaou. Centrocampisti: Bourabia, Maggiore, Sala. Attaccanti: Antiste, Gyasi, Manaj, Nzola, Podgoreanu, Salcedo, Strelec, Verde. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021)ha stilato l’elenco dei giocatori che affronteranno ildomani pomeriggio. La listaha stilato il suo elenco in vista dellacontro il. Ecco i 21 scelti dal tecnico dei liguri: Portieri: Provedel, Zoet, Zovko. Difensori: Amian, Bastoni, Bertola, Ferrer, Hristov, Kiwior, Nikolaou. Centrocampisti: Bourabia, Maggiore, Sala. Attaccanti: Antiste, Gyasi, Manaj, Nzola, Podgoreanu, Salcedo, Strelec, Verde. L'articolo proviene da Calcio News 24.

